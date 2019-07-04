2019-07-04T18:03:25+03:00
Общество

Директор орловского ТТП опроверг итоги проверки деятельности предприятия

Руководитель назвал их заказными и сфальсифицированными
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Директор орловского ТТП Александр Коровин опроверг итоги проверки деятельности предприятия. Как пишет издание «InfoOrel.ru», руководитель назвал их заказными и сфальсифицированными.

Ранее в отчете контрольно-счетных органов о работе предприятия за 2018 и 2019 годы было отмечено, что финансово-экономическая ситуация в МУП «ТТП» ухудшается. В частности падает выручка, растет себестоимость услуг. Кроме того, указывалось и о штатной численности, которую аудиторы признали «экономически необоснованной» и завышенной.

По итогам проверки Александр Коровин заявил, что знает имена «заказчиков», но называть их не будет. Отчет ТТП будет оспаривать в суде. Руководство предприятия готово доказать его фальсификацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцам предлагают рассказать, чего в городе не хватает
В Орле комиссия одобрила ремонт в 32 дворах
Орловские студенты-иностранцы уйдут в поход по местам боевой славы
Жителям села Крутое в Орловской области обустроят дорогу к центральным улицам
Стало известно об отмене реконструкции боев под Мценском в рамках праздника «За околицей»
На Орловщине полицейские сожгли 300 килограмм дикорастущей конопли
Сегодня жители улицы Пушкина в Орле останутся без электричества
Пожилая орловчанка погибла от рук соседа-психа
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России
В Орле почти 200 одиннадцатиклассников удостоились медали «За особые успехи в учении»
Орловцы смогут приобрести жилье со сниженной ставкой по ипотеке
В орловской деревне ночью сгорел жилой дом
Роспотребнадзор нашел нарушения в детских лагерях на Орловщине
20-летнего орловца задержали с марихуаной
Сегодня орловским призывникам устроят торжественные проводы
Пожаловаться на сбор отходов орловцы могут через специальную платформу
К осени в Орле благоустроят три общественные территории
Орловские приставы навестили задолжников по квартплате
Орловец получил срок, избив соседа из-за кошки