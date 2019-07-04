Директор орловского ТТП опроверг итоги проверки деятельности предприятия

СЕГОДНЯ 18:03 2019-07-04T18:03:25+03:00

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Директор орловского ТТП Александр Коровин опроверг итоги проверки деятельности предприятия. Как пишет издание «InfoOrel.ru», руководитель назвал их заказными и сфальсифицированными.

Ранее в отчете контрольно-счетных органов о работе предприятия за 2018 и 2019 годы было отмечено, что финансово-экономическая ситуация в МУП «ТТП» ухудшается. В частности падает выручка, растет себестоимость услуг. Кроме того, указывалось и о штатной численности, которую аудиторы признали «экономически необоснованной» и завышенной.

По итогам проверки Александр Коровин заявил, что знает имена «заказчиков», но называть их не будет. Отчет ТТП будет оспаривать в суде. Руководство предприятия готово доказать его фальсификацию.

ИСТОЧНИК KP.RU