Раздутый штат и неправомерные расходы: в работе ТТП Орла нашли грубые нарушения

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала итоги проверки МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». По ее результатом стало известно, что штат организации необоснованно раздут, а неправомерное расходование бюджетной помощи и субсидий составило почти три миллиона рублей.

- У предприятия есть машина для подсчета денег. При этом в штате 44 работника по учету и сбору выручки от кондукторов, - сообщает официальный сайт КСП Орла.

Особое внимание аудиторы уделили стоимость перевозки пассажиров. Они установили, что расходы предприятия оказались ниже установленного тарифа. В итоге, с учетом субсидий и финансовой помощи из областного и городского бюджетов, за 1 квартале 2019 года ТТП за каждую поездку пассажира получило 23,49 рубля вместо 17 и 20 рублей.

По предварительным заключениям это произошло из-за того, что организация обращалась за дополнительным финансированием, не отмечая в данных об уже полученных средствах. За счет искаженной информации о среднем тарифе ТТП получало бюджетных средств больше, чем было нужно для перевозки пассажиров.

Одновременно было установлено, что за 2-4 кварталы 2017 и в 2018 году были даны недостоверные сведения о премиях руководителя ТТП в размере более миллиона рублей.

Убыток от работы предприятия к началу 2019 года составил 68 миллионов 413 тысяч рублей, увеличившись за последние три года в 8 раз.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Орловской области и УФАС России. Отчет также предоставлен мэру города Орла.