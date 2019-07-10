Убийцу жительницы Болховского микрорайона заключили под стражу

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-10T10:42:20+03:00

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Подозреваемого в убийстве 60-летней жительницы Орловского района заключили под стражу. Об этом ходатайствовало следствие, и суд ходатайство удовлетворил.

Громкое убийство потрясло не только Болховского микрорайона деревни Жилина - именно здесь все и произошло – но и весь регион. 26-летний наркоман из Кромского района напал с ножом на женщину, которая вышла на пробежку в примыкающую к жилому району лесополосу. Он приметил спортивную сумку у бегуньи и решил поживиться на чужом. Орловчанка стала сопротивляться, тогда рецидивист (молодой человек уже был судим за кражу – ред.) нанес ей несколько ударов ножом. Шансов выжить у несчастной не было. Все, чем поживился убийца – мобильник и фитнес-браслет.

Как уже рассказывала читателям «КП», задержали нападавшего по горячим следам. Он во всем сознался.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU