2019-05-13T17:55:56+03:00
Происшествия

В Орле из зданий эвакуируют людей

Орловцев вывели из нескольких торговых центров и учреждений
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/konubriФото: vk.com/konubriФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня вечером, 13 мая, в Орле из нескольких торговых центров и организация массово вывели людей. К настоящему моменту оцепление выставлено в разных точках города.

Снимками массовой эвакуации орловцы стали делиться в социальных сетях. По предварительной версии, поступили сигналы о заложенных взрывных устройствах. Сейчас на местах работают сотрудники профильных ведомств.

Фото: vk.com/konubri

Фото: vk.com/konubri

- По каждому сообщению правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. В этой связи просим жителей Орла не поддаваться панике и выполнять все рекомендации правоохранительных структур, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что в нынешнем году это не первый сигнал о бомбах. Так, в январе поступали сообщения о взрывных устройствах в магазинах, учреждениях, административных зданиях. Тогда тревога оказалась ложной, и, как выяснилось, серия таких звонков прокатилась по всей стране.

Двумя годами в ранее, в 2017, в Орле также прошла массовая эвакуация. Взрывных устройств, опять же, обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцев попросили не поддаваться панике из-за сообщения о взрывных устройствах
Орловцу грозит суд за нападение на журналиста
За фиктивную регистрацию двух иностранцев орловчанка попала под уголовное дело
Международный фестиваль православной культуры справили на Орловщине
Орловские полицейские за ночь поймали угонщика двух отечественных легковушек
От короткого замыкания в Мценске горел жилой дом
Орловцы проверят себя на ВИЧ в рамках традиционной всероссийской акции
В Орле «Шкода» наехала на 16-летнего велосипедиста
В брянской галерее искусств открылась фотовыставка орловских авторов
В Орле ввели отдельный проездной билет для дачных маршрутов
В Орле из-под земли забили «фонтаны»
В Орле в ДТП пострадал ребенок
Концерт детей-лауреатов международных конкурсов и фестивалей состоится в Орле
В Ливнах утонула 57-летняя женщина
Купальный сезон на Орловщине стартует с 1 июня
На улицах 1-й Посадской и Маяковского в Орле на 2 месяца частично закроют движение
В орловской глубинке пьяный лихач на «Оке» снес пешеходов
Женщина пострадала в столкновении «Рено» и «Лады» в Орле
В Орле участились кражи велосипедов
Новая рабочая неделя в Орле будет теплой
Горячую воду в Орле отключат 13 мая
В Ливнах дорогу не поделили легковушка и мотоцикл
Велосипедного вора задержали в Орле полицейские