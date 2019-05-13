В Орле из зданий эвакуируют людей
Сегодня вечером, 13 мая, в Орле из нескольких торговых центров и организация массово вывели людей. К настоящему моменту оцепление выставлено в разных точках города.
Снимками массовой эвакуации орловцы стали делиться в социальных сетях. По предварительной версии, поступили сигналы о заложенных взрывных устройствах. Сейчас на местах работают сотрудники профильных ведомств.
Фото: vk.com/konubri
- По каждому сообщению правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. В этой связи просим жителей Орла не поддаваться панике и выполнять все рекомендации правоохранительных структур, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.
Отметим, что в нынешнем году это не первый сигнал о бомбах. Так, в январе поступали сообщения о взрывных устройствах в магазинах, учреждениях, административных зданиях. Тогда тревога оказалась ложной, и, как выяснилось, серия таких звонков прокатилась по всей стране.
Двумя годами в ранее, в 2017, в Орле также прошла массовая эвакуация. Взрывных устройств, опять же, обнаружено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU