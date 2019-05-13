В Орле из зданий эвакуируют людей

СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-13T17:55:56+03:00

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Сегодня вечером, 13 мая, в Орле из нескольких торговых центров и организация массово вывели людей. К настоящему моменту оцепление выставлено в разных точках города.

Снимками массовой эвакуации орловцы стали делиться в социальных сетях. По предварительной версии, поступили сигналы о заложенных взрывных устройствах. Сейчас на местах работают сотрудники профильных ведомств.

Фото: vk.com/konubri

- По каждому сообщению правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. В этой связи просим жителей Орла не поддаваться панике и выполнять все рекомендации правоохранительных структур, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что в нынешнем году это не первый сигнал о бомбах. Так, в январе поступали сообщения о взрывных устройствах в магазинах, учреждениях, административных зданиях. Тогда тревога оказалась ложной, и, как выяснилось, серия таких звонков прокатилась по всей стране.

Двумя годами в ранее, в 2017, в Орле также прошла массовая эвакуация. Взрывных устройств, опять же, обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU