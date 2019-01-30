2019-01-30T11:38:38+03:00
Происшествия

Сообщение о взрывных устройствах в нескольких зданиях поступило в Орле

В числе "заминированных" - областная администрация, учреждения образования, здравоохранения, торговли [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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В числе "заминированных" - здание областной администрацииВ числе "заминированных" - здание областной администрацииФото: Ольга СУПОНЕВА
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Сегодня утром, 30 января, сразу в несколько учреждения Орла поступила информация о взрыных устройствах. В числе "заминированных" оказались областная администрация, учреждения образования, здравоохранения, торговли.

На месте дежурит спецтехника Фото: Ольга СУПОНЕВА

На месте дежурит спецтехникаФото: Ольга СУПОНЕВА

Достоверный источник подвердил "КП" информацию о сообщениях о взрывных устройствах. Сейчас на местах работают сотрудники спецслужб, полиции, МЧС.

На центральной площади оцепления нет, горожане свободно перемещаются здесь Фото: Ольга СУПОНЕВА

На центральной площади оцепления нет, горожане свободно перемещаются здесьФото: Ольга СУПОНЕВА

Вся информация уточняется. Отметим, что в сентябре 2017го года в Орле уже проходила массовая эвакуация по такой же причине: тогда по России прокатилась волна сообщений о взрывных устройствах в различных учреждениях, не обошла она стороной и наш город. Тогда вся информация оказалась ложной, бомб нигде обнаружено не было.

Также стало известно, что в соседнем с Орлом городе Курске сегодня утром тоже поступило сообщение о взрывном устройсте в здании мэрии. По информации различных СМИ, пару дней назад волна сообщений о бомбах снова начала прокатываться по России.

"КП" следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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