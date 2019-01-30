2019-01-30T12:11:12+03:00
Происшествия

Власти Орла: «Фактов, свидетельствующих о реальной угрозе взрыва не выявлено»

Горожан попросили не поддаваться панике из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Здание областной администрации оцепленоЗдание областной администрации оцепленоФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 30 января, сразу в несколько учреждения Орла поступила информация о взрывных устройствах. В числе "заминированных" оказались областная администрация, учреждения образования, здравоохранения, торговли.

На места немедленно выехали сотрудники спецслужб и ведомств. В областном правительстве данную информацию подвердили и попросили горожан не поддаваться панике: реальной угрозы взрыва в настоящее время не выявлено.

Спецтехника дежурит на местах Фото: Ольга СУПОНЕВА

Спецтехника дежурит на местахФото: Ольга СУПОНЕВА

- По каждому сообщению правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. В этой связи просим жителей города Орла не поддаваться панике и выполнять все рекомендации правоохранительных структур, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Первая волна подобных телефонных атак на города России прокатилась еще осенью 2017-го. В Орле тогда прошла массовая эвакуация, однако бомб обнаружено не было. Вторая подобная волна стала накрывать страну пару дней назад: в разных регионах анонимусы стали сообщать о минировании госучреждений, частных зданий, ведомств.

Силовики и правоохранители также выехали по всем адресам Фото: Ольга СУПОНЕВА

Силовики и правоохранители также выехали по всем адресамФото: Ольга СУПОНЕВА

Так, сегодня утром поступило сообщение о возможной бомбе в здании мэрии соседнего города Курска.

Отметим, что в соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса РФ за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Орловцам напомнили о подвиге блокадного Ленинграда
В Орле пройдет День зимних видов спорта
Сообщение о взрывных устройствах в нескольких зданиях поступило в Орле
Шалости с огнем привели к пожару в жилом доме в Болхове
Перекресток улиц Московской и Степана Разина в Орле не поделили две иномарки сегодня утром
Две встречные легковушки столкнулись под Орлом
Оренбургский ансамбль «Контингент» выступит в Орле на благотворительном концерте
Орловцев приглашают пройти отбор в образовательные огранизации Следственного комитета
Проекты благоустройства общественных территорий в Орле дорабатываются
В Орле покажут фильм о Сталинградской битве
Доследственную проверку проведет СК по факту обрушения стены в доме по улице Нормандии-Неман в Орле
Двое орловцев попались в руки правоохранителям за хранение «синтетики»
После зимы в Орле приступят к ремонту Братского кладбища жертв фашизма
В Орле пересчитают гранит, демонтированный с городских улиц
Православный центр «Вятский Посад» приглашает орловцев на бесплатную экскурсию
Нынешней ночью 77 единиц техники расчищали снег в Орле
В Орловской области мать троих детей ограничили в родительских правах
В Орле из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрылись две школы
Квартиру дома на улице Планерной в Орле спасли от пожара
Орловские инспекторы ГИБДД проверят снегоходы и квадроциклы
250 квадратных метров сена сгорели под Орлом
Рухнувшую на «Чайке» остановку в Орле демонтировали
60-летнюю женщину спасли пожарные из горящего дома в Орле