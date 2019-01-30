Власти Орла: «Фактов, свидетельствующих о реальной угрозе взрыва не выявлено»

Сегодня утром, 30 января, сразу в несколько учреждения Орла поступила информация о взрывных устройствах. В числе "заминированных" оказались областная администрация, учреждения образования, здравоохранения, торговли.

На места немедленно выехали сотрудники спецслужб и ведомств. В областном правительстве данную информацию подвердили и попросили горожан не поддаваться панике: реальной угрозы взрыва в настоящее время не выявлено.

Спецтехника дежурит на местахФото: Ольга СУПОНЕВА

- По каждому сообщению правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. В этой связи просим жителей города Орла не поддаваться панике и выполнять все рекомендации правоохранительных структур, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Первая волна подобных телефонных атак на города России прокатилась еще осенью 2017-го. В Орле тогда прошла массовая эвакуация, однако бомб обнаружено не было. Вторая подобная волна стала накрывать страну пару дней назад: в разных регионах анонимусы стали сообщать о минировании госучреждений, частных зданий, ведомств.

Силовики и правоохранители также выехали по всем адресамФото: Ольга СУПОНЕВА

Так, сегодня утром поступило сообщение о возможной бомбе в здании мэрии соседнего города Курска.

Отметим, что в соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса РФ за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.