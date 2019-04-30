2019-04-30T15:37:37+03:00
Общество

Контракт на противоаварийные работы в доме №2 по Калина в Орле подписан

Подрядчик сможет приступить к делу, когда жильцы освободят пятиэтажку
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле уже подписан контракт по проведению противоаварийных работ в доме №2 по улице Калинина. К работе подрядчик сможет приступить кода жильцы освободят пятиэтажку.

Покинули жилище 70 человек, 30 из них проживают в пункте временного размещения — в гостинице «Русь». Остальные разместились у родственников и в самостоятельно снятых помещениях.

- По информации Леонида Захарченко, замначальника управления городского хозяйства и транспорта, сегодня переселится оставшийся в подъезде №2 гражданин и 5 человек из подъезда №1. Полностью освободить дом от жильцов предполагается до 2 мая, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Напомним, экстренно переселять жильцов из опасного дома стали в середине апреля. Тогда у аварийной постройки поплыли и стали разрушаться несущие конструкции и рухнула часть стены в подвале. Позже глава региона Андрей Клычков высказал намерение обратиться в федеральное Правительство, чтобы найти средства для расселения жителей дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ОГУ им. И. С. Тургенева завершился III вузовский чемпионат по стандартам Worldskills
Первомай в Орле обещает быть дождливым
День пожарной охраны: в Орле чествовали огнеборцев
УКХ Орла: «Водную гладь Оки и Орлика чистят от мусора»
В Орле обещали в ближайшее время залатать асфальт по маршруту Бессмертного полка
Пассажиров перевернувшегося под Орлом автобуса доставят в Москву
В Орле к сдаче после ремонта готов первый двор
Больше 630 миллионов направят на животноводство Орловщины
В усиленном режиме будут нести службу в праздники орловские спасатели
Первого мая в Орле запретят движение и парковку
После аварии с украинским автобусом под Орлом возбуждены уголовные дела
Православные орловцы отпраздновали Пасху
Больше 40 пар решили пожениться в Орле на Красную горку
Под Орлом сгорела дача