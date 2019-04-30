Контракт на противоаварийные работы в доме №2 по Калина в Орле подписан

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-30T15:37:37+03:00

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В Орле уже подписан контракт по проведению противоаварийных работ в доме №2 по улице Калинина. К работе подрядчик сможет приступить кода жильцы освободят пятиэтажку.

Покинули жилище 70 человек, 30 из них проживают в пункте временного размещения — в гостинице «Русь». Остальные разместились у родственников и в самостоятельно снятых помещениях.

- По информации Леонида Захарченко, замначальника управления городского хозяйства и транспорта, сегодня переселится оставшийся в подъезде №2 гражданин и 5 человек из подъезда №1. Полностью освободить дом от жильцов предполагается до 2 мая, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Напомним, экстренно переселять жильцов из опасного дома стали в середине апреля. Тогда у аварийной постройки поплыли и стали разрушаться несущие конструкции и рухнула часть стены в подвале. Позже глава региона Андрей Клычков высказал намерение обратиться в федеральное Правительство, чтобы найти средства для расселения жителей дома.

ИСТОЧНИК KP.RU