2018-12-13T16:11:36+03:00
Общество

Строительство православного прихода в Северном районе Орла обсудят на публичных слушаниях

Под его возведение выделена площадка в районе Прокуровки, где ранее могла появиться жилая многоэтажка
Ольга СУПОНЕВА
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Сейчас на месте возможного будущего храма проводятся службы под открытым небомСейчас на месте возможного будущего храма проводятся службы под открытым небомФото: Анастасия ВАРДАНЯН
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Уже завтра, 14 декабря, в Орле состоятся публичные слушания, темой которых станет строительство православного прихода в Северном районе Орла. Местом для застройки выбран участок в районе Прокуровки – пересечение Чремховского переулка и Московского шоссе.

«Комсомолка» рассказывала читателям, как несколько лет назад жители местных частных домов буквально отвоевали этот участок земли у властей и застройщика. Орловцы негодовали: перекрыт проезд к их домам, а сеть водоотведения и вовсе очутилась под будущей многоэтажкой.

Пару лет назад местные жители буквально отвоевали участок и не дали возвести здесь многоэтажку. Фото: Вячеслав Коваленко

Пару лет назад местные жители буквально отвоевали участок и не дали возвести здесь многоэтажку. Фото: Вячеслав Коваленко

Тогда на сторону жильцов встала прокуратура, а окончательную точку в деле поставил суд. Многоэтажку не возвели.

На ноябрьской сессии горсовета депутаты приняли поправки в Правила застройки и землепользования и участок стал считаться рекреационной зоной. А значит препятствий для строительства храма здесь нет. Отметим, что местные жители уже долгое время приходят на этот участок, где совершаются службы под открытым небом.

Тот самый участок земли. Фото: vk.com/stroyka57 Фото: соцсети

Тот самый участок земли. Фото: vk.com/stroyka57Фото: соцсети

«КП» следит за ситуацией.

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