Строительство православного прихода в Северном районе Орла обсудят на публичных слушаниях
Уже завтра, 14 декабря, в Орле состоятся публичные слушания, темой которых станет строительство православного прихода в Северном районе Орла. Местом для застройки выбран участок в районе Прокуровки – пересечение Чремховского переулка и Московского шоссе.
«Комсомолка» рассказывала читателям, как несколько лет назад жители местных частных домов буквально отвоевали этот участок земли у властей и застройщика. Орловцы негодовали: перекрыт проезд к их домам, а сеть водоотведения и вовсе очутилась под будущей многоэтажкой.
Пару лет назад местные жители буквально отвоевали участок и не дали возвести здесь многоэтажку. Фото: Вячеслав Коваленко
Тогда на сторону жильцов встала прокуратура, а окончательную точку в деле поставил суд. Многоэтажку не возвели.
На ноябрьской сессии горсовета депутаты приняли поправки в Правила застройки и землепользования и участок стал считаться рекреационной зоной. А значит препятствий для строительства храма здесь нет. Отметим, что местные жители уже долгое время приходят на этот участок, где совершаются службы под открытым небом.
Тот самый участок земли. Фото: vk.com/stroyka57Фото: соцсети
«КП» следит за ситуацией.