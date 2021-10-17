"У мишки сработал инстинкт ревности": в цирке прокомментировали нападение медведя на дрессировщицу в Орле

Вероятной причиной нападения медведя на беременную дрессировщицу стала ревность Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В цирке-шапито "Гранд", гастролирующем в настоящее время в Орле, прокомментировали нападение медведя на дрессировщицу во время представления 16 октября. Вероятно, причиной внезапного приступа агрессии у животного стала ревность к беременной женщина, а точнее к будущему малышу.

- С девушкой все хорошо, она просто в положении и видимо у мишки сработал инстинкт ревности. Дрессировщица не госпитализирована, находится на данный момент на территории цирка. Выполняются объяснительные действия в следственный комитет и все другие органы и службы, - рассказал "КП-Орле" представитель цирка "Гранд".

Видео самого момента нападения с "Комсомолкой" поделился очевидец. Все произошло прямо во время представления. На кадрах видно, как медведь, который под бодрую музыку должен был исполнять танец, вдруг накинулся на женщину, повалил на пол. На помощь кинулся другой дрессировщик, артисты цирка. Медведь не отреагировал даже на кнут. Пострадавшую пришлось буквально вырывать из лап зверя. Ей срочно вызвали скорую и женщину увезли в больницу. К счастью, все обошлось: госпитализация работнице цирка не потребовалась.

- Девушка без травм. У нее легкая ссадина на плече, в принципе все в порядке. Медведь также на территории, на данный момент ветеринары проводят проверку, обследование медведя. Все в штатном режиме, - пояснил представитель цирка.

В настоящее время пострадавшая дает объяснения следователям.

- Следствием проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента, опрашиваются сотрудники цирка и граждане из числа очевидцев случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Проверка, кстати, установит в каких условиях содержались животные цирка и как было согласовано место для его размещения на территории города.

- Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при согласовании размещения цирка. С привлечением органов контроля будет проверено соблюдение ветеринарных требований и противоэпизоотических мероприятий при содержании животных, а также мер безопасности при организации массового мероприятия, - прокомментировала "Комсомолке" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

Редакция "КП-Орел" следит за развитием ситуации.