В Орле СК и прокуратура проверят цирк, в котором на сотрудницу напал медведь

После нападения медведя на сотрудницу цирка, проверку организовали следком и прокуратура

В Орле следственный комитет и прокуратура проверят цирк, в котором на сотрудницу напал медведь. Животное набросилось на женщину прямо во время представления.

Само происшествие случилось 16 октября во время вечернего представления в гастролирующем цирке. Как рассказал "Комсомолке" очевидец, в какой-то момент дрессированное животное накинулось на сотрудницу цирка, участвовавшую в представлении. Женщину, которая к тому же в настоящее время ждет малыша, увезли в больницу. Она получила ссадины и ушибы, госпитализация не потребовалась.

-Следствием проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента, опрашиваются сотрудники цирка и граждане из числа очевидцев случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает официальный сайт СУ СК РФ по Орловской области.

Кроме того, проверку устроила и прокуратура.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при согласовании размещения цирка. С привлечением органов контроля будет проверено соблюдение ветеринарных требований и противоэпизоотических мероприятий при содержании животных, а также мер безопасности при организации массового мероприятия, - сообщила "Комсомолке" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.