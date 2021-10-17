В Орле на цирковом представлении медведь напал на беременную дрессировщицу

Стоп-кадр записи инцидента. Фото: Предоставлено "КП"

В Орле во время циркового представления медведь напал на беременную дрессировщицу. Запись инцидента, который произошел 16 октября, поделился с «Комсомолкой» очевидец Максим Семионичев.

На кадрах видно, как медведь, который под бодрую музыку должен был исполнять танец, вдруг накинулся на женщину. Животное буквально впилось когтями в ее живот.

Как рассказал автор видео, ЧП случилось в самом начале представления, после 17:00. Прямо на арене, на глазах у зрителей, мишка сначала развел лапы, будто бы хотел обняться, помощница дрессировщика тоже шагнула к нему. Но как только женщина приблизилась, медведь набросился на нее и повалил на пол.

На помощь кинулся другой дрессировщик, артисты цирка. Медведь не отреагировал даже на кнут. Пострадавшую пришлось буквально вырывать из лап зверя. Ей срочно вызвали скорую и женщину увезли в больницу.