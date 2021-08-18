«Наложили шесть швов»: в обновленном детском парке Орла мальчик напоролся на штырь

В обновленном детском парке Орла мальчик напоролся на штырь Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Всего несколько недель назад накануне Дня города в Орле торжественно открыли обновленный Детский парк. После завершения второго этапа реконструкции общественная территория привлекла внимание новых посетителей. Однако без ЧП уже не обошлось.

Накануне вечером, 17 августа, во время прогулки 13-летний мальчик повредил голень об торчащий металлический штырь на газоне неподалеку Летней эстрады. О происшествии стало известно из соцсетей. В одном из пабликов историей поделилась мама ребенка.

- - Мой сын сильно повредил ногу в детском городском парке железным прутом, торчащим из газона и прутьев было несколько. Скорая забирала прям из парка, много свидетелей тому. Почему не убрали прутья из газона, по которому бегают дети? В результате ребенок очень поранился, наложили 6 швов. Кто за это будет отвечать, куда писать жалобу? - написала женщина в паблике «Город Орел».

Сегодня ситуацией заинтересовались региональная прокуратура и Следственный комитет. Оба ведомства сейчас проводят проверку действия или же бездействия должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы содержания объектов Детского парка и обеспечение безопасности в нем.

Инцидент с травмой ребенка тут же прокомментировал в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин. По словам главы города, происшествие случилось на склоне рядом с Летней эстрадой, где нет ни аттракционов, ни качелей.

- Нахождение там кого-либо, кроме обслуживающего персонала Детского парка, не предполагается. Штырь держит георешетку, которая, в свою очередь, удерживает оползание склона. Вероятно, из-за подвижности грунта (склон достаточно крутой, что не мешает детям по нему бегать), из-за интенсивного хождения по нему (это любимое место подростков), а также из-за погодных условий грунт просел вместе с газоном, поэтому оголились пруты, - рассказал мэр Орла.

По словам главы города, небезопасный участок уже вчера огородили сигнальной лентой, а сегодня в шесть утра подрядчик начал убирать торчащие штыри.