К истории с травмированием ребенка в Детском парке Орла подключилась прокуратура

Прокуратура организовала проверку по факту травмирования ребенка в Детском парке Фото: Архив "КП"

В Орле прокуратура заинтересовалась информацией о травмировании ребенка во время прогулки в Детском парке. Ведомство уже организовало проверку в отношении ответственных за содержание общественной территории и ее безопасность.

Инцидент произошел в Орле во вторник 17 августа. Предварительно установлено, что 13-летний мальчик получил травму голени. На одном из газонов парка он наткнулся на металлический прут.

- Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы содержания объектов Детского парка и обеспечения безопасных условий отдыха детей. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.