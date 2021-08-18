Мэр Орла прокомментировал ситуацию с травмой ребенка в Детском парке Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 18 августа, мэр Орла Юрий Парахин прокомментировал в соцсетях ситуацию с травмой 13-летнего мальчика в обновленном Детском парке. Напомним, инцидент произошел накануне, когда ребенок играл на газоне и повредил голень об торчащий на газоне металлический штырь.

Мальчику понадобилась медицинская помощь и сейчас ситуацию проверяет прокуратура. Однако по словам Юрия Парахина, инцидент произошел склоне рядом с Летней эстрадой, где нет ни аттракционов, ни качелей.

- Нахождение там кого-либо, кроме обслуживающего персонала Детского парка, не предполагается. Штырь держит георешетку, которая, в свою очередь, удерживает оползание склона. Вероятно, из-за подвижности грунта (склон достаточно крутой, что не мешает детям по нему бегать), из-за интенсивного хождения по нему (это любимое место подростков), а также из-за погодных условий грунт просел вместе с газоном, поэтому оголились пруты, - рассказал мэр Орла.

По словам главы города, небезопасный участок уже вчера сразу после происшествия огородили сигнальной лентой, а сегодня в шесть утра подрядчик начал убирать торчащие штыри.