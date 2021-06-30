«У нее уже воды отошли!»: в Орле полицейский помог добраться будущей маме до роддома в час пик

Старший лейтенант Роман Пеньков сопроводил будущую маму до больницы с проблесковыми и сиреной

Необычным вышло одно из рядовых дежурств у инспектора ГИБДД в Орле. В самый час пик полицейский помог добраться до роддома будущей маме, у которой уже отошли воды.

Старший лейтенант полиции Роман Пеньков патрулировал улицы на служебном автомобиле. Вдруг внимание его привлекла встречная машина: водитель мигал фарами, а пассажиры махали руками из окон, обращаясь к полицейскому. Роман подъехал к автомобилю. Оказалось, что его пассажирка на сносях, малыш торопился появиться на свет, но пробки на дорогах не давали будущему отцу проехать к родильному дому. Мужчина попросил о помощи.

- Конечно. Только не отставайте! - ответил Роман Пеньков.

Инспектор включил сирену и проблесковые маячки, автомобили в потоке расступались перед полицейской машиной, с таким кортежем будущую маму довезли до перинатального центра. Роженицу передали врачам, родственники остались ждать появления младенца, а полицейский отправился обратно в патруль. Но прежде он обменялся телефонами с взволнованным отцом.

- Где-то через час мне позвонил муж роженицы и сообщил, что жена родила здорового малыша. Примерно через полчаса после приезда в роддом, - рассказал «КП» полицейский. - Мужчина был очень рад тому, что все разрешилось так удачно и поблагодарил меня за помощь.

Полицейский не потерял связь с семьей: позвонил новоиспеченному папе на будущий день, чтобы убедиться, что все в порядке и у мамы, и у мальчика.

Как рассказали «Комсомолке» в региональном управлении МВД, Роману уже не в первой помогать людям. В прошлом году вместе с коллегой инспектор пришел на выручку пожилому водителю из Брянской области, которому за рулем стало плохо.

- Полицейские уложили пенсионера, вызвали скорую помощь, и пока ждали ее, приводили гражданина в чувство. После врачебного осмотра и оказания помощи водитель смог продолжить путь. В это время Роман Пеньков связался с родственниками водителя, предупредил их о произошедшем, а позже позвонил пенсионеру, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке, и он благополучно добрался домой, - поделились в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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