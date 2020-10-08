Под звуки сирен: орловские полицейские помогли двум роженицам добраться до больниц

орловские полицейские помогли роженицам добраться до больниц, а потом поздравили семьи с пополнением. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Орловские полицейские пришли на выручку двум роженицам, оказавшимся в пути в самый ответственный момент. Волнительные события произошли с разницей всего несколько дней. В больницы будущие мамочки попали под звуки спецсигнала.

Первый случай произошел на трассе «Орел–Тамбов». На дороге образовался небольшой затор и машину, которая в нарушении правил пыталась объехать пробку, сотрудники ДПС сразу заметили. Инспекторы догнали автомобиль. Водитель заметно нервничал. Тут и выяснилось: мужчина везет в больницу беременную женщину, у которой уже начались схватки.

Тогда лейтенанты полиции Владимир Воронов и Леонид Половинкин приняли решение в кратчайшие сроки довезти роженицу в роддом.

- - Сообщив в дежурную часть, мы доставили роженицу к медикам, выбрав оптимальный маршрут до родительного дома. На маршрут патрулирования вернулись, убедившись, что здоровью женщины и ее будущего ребенка ничто не угрожает, - вспоминает Леонид Половинкин.

В день выписки полицейские навестили своих новых знакомых и привезли подарки. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Роды прошли благополучно. На свет появилась здоровая девочка. В день выписки полицейские вновь встретились со своими новыми знакомыми, поздравили и подарили автолюльку для младенцев.

Однако на этом история не закончились. Всего через пару дней принимать участие в ответственной миссии предстояло уже сотрудникам специального батальона ДПС старшему лейтенанту полиции Александру Чибисову и Игорю Леонову.

Полицейские ночью несли службу на трассе «М2-Крым» во Мценском районе, когда к их служебному автомобилю подъехал взволнованный водитель.

- Мужчина попросил помочь их сопроводить его в Орел. Его жена уже начавшая рожать и находилась в автомобиле. Будущий отец сам был в состоянии сильного стресса. Мы приняли решение пересадить будущих родителей в свой автомобиль, и на нем доставить их в медужреждение, - говорят полицейские.

Женщину в кратчайшее время передали врачам больницы в Орле, где он родила мальчика. В день выписки стражи порядка навестили молодую семью и подарили автокресло.