2019-05-30T17:30:42+03:00
Общество

В Орле полицейские помогли будущей маме добраться до роддома

Если бы не сопровождение с проблесковыми маячками, ребенок появился бы на свет в дорожной пробке
Ольга СУПОНЕВА
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Дмитрий Борзенков, Виктор Кузьминов и Роман Голованов (слева направо) выполнили необычную миссию в день обычного дежурства. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиДмитрий Борзенков, Виктор Кузьминов и Роман Голованов (слева направо) выполнили необычную миссию в день обычного дежурства. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Выполнением необычной миссии обернулось в Орле дежурство для сотрудников Госавтоинспекции. Дорожные полицейские помогли добраться до роддома будущей маме.

Инцидент произошел в пригороде областной столице. В поселке Знаменка инспекторы несли привычное дежурство. В какой-то момент рядом с патрульной машиной остановился внедорожник. Переполошенная автоледи вышла из машины и попросила полицейских о помощи: она везла в родильный дом свою дочь, у которой начались схватки.

- Мы спросили будущую маму, может ли она перебраться в служебный автомобиль, но сделать этого девушка была уже не в состоянии. Оставалось одно: включить проблесковые маячки и сопроводить женщин в перинатальный центр, - рассказал «Комсомолке» старший лейтенант полиции Дмитрий Борзенков.

Необычный кортеж промчался через поселок, а потом и через весь город сквозь пробки. К счастью, история эта получила хэппи энд. Добравшись до роддома, полицейские передали роженицу врачам. Уже через несколько минут на свет появилась здоровая малышка.

- Сотрудники полиции проявили чуткость и внимание к ситуации, я очень им признательна, - поделилась эмоциями новоиспеченная бабушка Наталья Николаевна Л.

Женщина уверена: если бы не их помощь, то внучка ее появилась бы на свет в дорожной пробке, а не в палате родильного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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