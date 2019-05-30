В Орле полицейские помогли будущей маме добраться до роддома

Выполнением необычной миссии обернулось в Орле дежурство для сотрудников Госавтоинспекции. Дорожные полицейские помогли добраться до роддома будущей маме.

Инцидент произошел в пригороде областной столице. В поселке Знаменка инспекторы несли привычное дежурство. В какой-то момент рядом с патрульной машиной остановился внедорожник. Переполошенная автоледи вышла из машины и попросила полицейских о помощи: она везла в родильный дом свою дочь, у которой начались схватки.

- Мы спросили будущую маму, может ли она перебраться в служебный автомобиль, но сделать этого девушка была уже не в состоянии. Оставалось одно: включить проблесковые маячки и сопроводить женщин в перинатальный центр, - рассказал «Комсомолке» старший лейтенант полиции Дмитрий Борзенков.

Необычный кортеж промчался через поселок, а потом и через весь город сквозь пробки. К счастью, история эта получила хэппи энд. Добравшись до роддома, полицейские передали роженицу врачам. Уже через несколько минут на свет появилась здоровая малышка.

- Сотрудники полиции проявили чуткость и внимание к ситуации, я очень им признательна, - поделилась эмоциями новоиспеченная бабушка Наталья Николаевна Л.

Женщина уверена: если бы не их помощь, то внучка ее появилась бы на свет в дорожной пробке, а не в палате родильного дома.