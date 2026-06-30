В Орловской области вводят новый порядок заправки бензином по номерам машин Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Орловской области планируют ввести необычный порядок заправки автомобилей бензином. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что с 4 июля на заправках «Роснефти» и «Газпрома» введут правило по номерам машин. В субботу будут заправлять автомобили, номера которых начинаются с цифр 0 и 1, в воскресенье — с 2 и 3, и так далее по очереди. Рассказываем подобно о действующих ограничениях продажи бензина и о новом порядке заправки бензином по номерам в Орловской области с 4 июля 2026 года.

Новый порядок заправки бензином по номерам в Орловской области с 4 июля 2026 года: как будет действовать, на каких заправках

Губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира объявил о новом порядке заправки бензином в Орловской области с июля 2026 года.

Так, начиная с 4 июля 2026 года, то есть с субботы, на заправках сетей «Роснефть» и «Газпром» начнет действовать система по номерам регистрационных знаков. В субботу будут обслуживать машины, номера которых начинаются на 0 и 1, в воскресенье — на 2 и 3, далее по порядку. По замыслу властей, очереди сократятся, а возможность скупки бензина перекупщиками — уменьшится.

При этом существует ограничение на объем отпускаемого топлива, поэтому максимальная разовая выдача не превысит пятидесяти литров.

Сохранят три заправки в Орле, продолжающие обслуживать автомобили с номерами других регионов.

На сельских заправках выделят отдельную линию для местных жителей.

Для жителей Шаблыкинского, Сосковского и Дмитровского районов, где нет точек «Роснефти» и «Газпрома», уже определены ближайшие альтернативы: Сосково будет заправляться в Нарышкино, Дмитровск — в Комаричах Брянской области, Шаблыкино — в Хотынецком районе.

Параллельно власти доводят до ума электронное приложение, в котором обещают показывать наличие топлива и очереди на АЗС: идею удобную, но зависящую от оперативности обновления данных и честности их подачи.

Губернатор орловской области Андрей Клычков прямо связывает нынешнюю ситуацию с ажиотажным спросом и деятельностью перекупщиков, которые приезжают по несколько раз на заправки, а потом перепродают бензин. Временные меры в виде нового порядка заправки бензином по номерам в Орловской области задумываются как лекарство от них и паники.

Ограничение продажи бензина в Орловской области на 30 июня 2026 года

Особое внимание уделено уязвимым категориям. Клычков подчеркнул, что для людей, находящихся на диализе, готовы выделять машины из гаража администрации области; это не просто жест доброй воли, а жизненно необходимая мера для тех, кому без своевременной медицинской помощи угрожает прямая опасность.

До этого Андрей Клычков заявлял, что сформирован резерв бензина для аграриев и спецслужб, чтобы уборочная кампания и работа экстренных служб не оказались под ударом. Власти подчеркивают: меры временные и будут действовать до тех пор, пока ситуация с бензином в Орловской области не нормализуется.

Напомним, в Орловской области действует временный порядок отпуска бензина. Для населенных пунктов установлен лимит 30 литров на одну заправку, для АЗС на трассах — 50 литров. Но с новым порядком отпуск будет увеличен для всех до 50 литров.

При этом сохраняется запрет на залив топлива в канистры. Аргументы администрации рациональны: канистры увеличивают нагрузку на заправки, способствуют накоплению запасов для перепродажи и создают повышенную пожарную опасность в жаркую погоду.

Губернатор обратился к жителям с призывом не поддаваться панике. По его словам, ситуация напоминает прошлые эпизоды ажиотажного спроса, когда люди в спешке разбирали крупы и другие товары, создавая миф о дефиците. Сейчас резерв топлива сформирован, заправки обеспечивают бесперебойную заправку транспорта спецслужб и социальных организаций, а дополнительное топливо передано аграриям, чтобы процессы, связанные с уборкой и севом, не были нарушены.