В Орловской области создали резерв бензина для аграриев и спецслужб

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В Орловской области сформировали необходимый резерв топлива, сообщил губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что ситуация напоминает ажиотаж вокруг гречки — тогда людей также пытались убедить, что продукта достаточно. На заправочных станциях обеспечили бесперебойную заправку транспорта специальных и социальных служб. Также дополнительное топливо передали аграриям, чтобы не возникло проблем с уборочной кампанией.

Глава региона призвал жителей не поддаваться панике и спокойно пройти этот период. Напомним, в Орловской области действует временный порядок отпуска бензина. Для населенных пунктов установлен лимит 30 литров на одну заправку, для АЗС на трассах — 50 литров. Этого достаточно для обычных потребностей автомобилистов.

Также действует запрет на залив топлива в канистры. Это не только увеличивает нагрузку на заправки, но и создает риск пожаров, особенно в жаркую погоду. Власти просят орловцев с пониманием отнестись к временным мерам.

Клычков подчеркнул, что резерв топлива гарантирует стабильную работу всех служб и сельхозпроизводителей. Ограничения снимут, как только ажиотаж спадет. Губернатор надеется на благоразумие жителей и призывает не создавать искусственный дефицит.