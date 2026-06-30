В Орловской области введут график заправки по номерам машин

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В Орловской области планируют ввести необычный порядок заправки автомобилей. Губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира сообщил, что с субботы этой недели на заправках «Роснефти» и «Газпрома» введут правило по номерам машин. В субботу будут заправлять автомобили, номера которых начинаются с цифр 0 и 1, в воскресенье — с 2 и 3, и так далее по очереди. Максимальный объем — до 50 литров.

Глава региона пояснил, что проблема больших очередей связана с ажиотажным спросом и перекупщиками, которые приезжают по несколько раз и перепродают бензин. Для борьбы с этим и ввели ограничения. На сельских заправках выделят отдельную линию для местных жителей. Три заправки в Орле продолжат обслуживать машины с номерами других регионов. Транспорт социальных и спецслужб будет заправляться вне очереди.

Для жителей Шаблыкинского, Сосковского и Дмитровского районов, где нет заправок «Роснефти» и «Газпрома», определили ближайшие АЗС. Сосково будет заправляться в Нарышкино, Дмитровск — в Комаричах Брянской области, Шаблыкино — в Хотынецком районе. Также власти дорабатывают электронное приложение, где можно будет увидеть наличие топлива на заправках и очередь.

Клычков подчеркнул, что для людей, находящихся на диализе, готовы выделять машины из гаража администрации области. Меры временные и будут действовать до стабилизации ситуации. Власти надеются, что новый порядок поможет упорядочить заправку и снизить ажиотаж.