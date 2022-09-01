В Орле задержан поджигатель, бросивший горючую смесь в здание правительства

Силовиками задержан поджигатель, метнувший горючую смесь в обладминистрацию. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области силовикам удалось задержать поджигателя, бросившего горючую смесь в здание регионального правительства. Оказалось, что поджог обладминистрацию 48-летний местный житель, который с 2019 года находился в федеральном розыске.

Как уже рассказывала читателям "Комсомолка", ЧП случилось 24 августа. Утром, около восьми, неизвестный подъехал к зданию правительства на велосипеде. Он бросил сперва одну бутылку с зажигательной смесью в двери, но возгорания не произошло, затем другу. Вспыхнул огонь, пироман скрылся с места преступления. Вот только все случившееся попало на записи камер видеонаблюдения, причем лица своего поджигатель не скрывал. В течение нескольких дней его удалось вычислить и поймать.

- Установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 48-летний житель Орловской области, находящийся с 2019 года в федеральном розыске за совершение преступления против правосудия. Указанное лицо было задержано в результате проведения совместной спецоперации УФСБ, УМВД России по Орловской области, - сообщил "КП-Орел" Александр Коргин, официальный представитель регионального следкома.

Как стало известно нашей редакции, метатель "коктейля Молотова" увлекался технологиями и методиками слежки, навыками скрытия и маскировки. Сейчас он дает показания, отвечать перед законом ему придется по уголовной статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

Кстати, губернатор Андрей Клычков связал произошедшее 24 августа с одним праздником: в этот день отмечается день независимости Украины. Орловская область очень активно помогает и бойцам, принимающим в настоящее время участие в спецоперации на территории этой страны, и беженцам, которых регион принял больше тысячи.

– Если кто-то решил так отметить день независимости Украины, то говорю еще раз – мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном – разберутся правоохранительные органы, - отметил Клычков.