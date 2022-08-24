Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле возбудили уголовное дело за попытку поджога здания областной администрации. Поджигатель приехал ко входу в правительство на велосипеде.

Делом занимаются следственные органы. Его возбудили по статье «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 24 августа около 07.50 минут, неизвестный человек находился рядом со входом в администрацию Орловской области и бросил в дверь бутылку с зажигательной смесью.

– В результате произошло возгорание, мужчине, осуществляющему пропускной режим, причинены телесные повреждения в виде ожогов ног, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили потерпевшего. В настоящее время поджигателя ищут.

Напомним, об инциденте с утра сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале. Клычков предположил, что кто-то решил отметить подобным образом день независимости Украины. С начала специальной военной операции Орловская область оказывает активную поддержку как бойцам на передовой, так и беженцам. Многотонные грузы с гуманитарной помощью регулярно направляются в зону боевых действий.

– Если кто-то решил так отметить день независимости Украины, то говорю еще раз – мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном – разберутся правоохранительные органы, - сказал Клычков.

Позже губернатор опубликовал и видео броска зажигательной смеси в дверь правительства региона. Неизвестный поджигатель в черной куртке на велосипеде не скрывал лица. Правоохранители разбираются в произошедшем.