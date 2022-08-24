В Орле неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание областного правительства

Фото: телеграм-канал Андрея Клычкова

В Орле неизвестные подожгли вход в здание областной администрации, бросив бутылки с зажигательной смесью. Огонь удалось оперативно затушить, один из сотрудников получил ожоги.

ЧП случилось утром, около 8 часов, 24 августа. О нем рассказал губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале. Глава региона предположил, что кто-то решил отметить таким образом день независимости Украины, который как раз празднуется 24 августа. Дело в том, что Орловская область с самого начала специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины оказывает активную поддержку как российским военнослужащим, так и беженцам. Регион стал одним из немногих в России, кто принял и разместил вынужденных переселенцев, а гуманитарные грузы для наших бойцов из Орловской области регулярно тоннами уходят в зону военных действий.

– Если кто-то решил так отметить день независимости Украины, то говорю еще раз – мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном – разберутся правоохранительные органы, - написал Клычков.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют полицейские.