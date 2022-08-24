Видео броска зажигательной смеси в здание правительства в Орле опубликовал губернатор

Поджигатель попал на видео. Фото из телеграма Андрея Клычкова Фото: соцсети

Видео момента броска зажигательной смеси в здание правительства в Орле опубликовал губернатор Андрей Клычков. ЧП случилось утром 24 августа, поджигателя запечатлели камеры.

Глава региона выложил видео момента поджога у себя в телеграм-канале.

- Чтобы внести ясность, публикую часть видео сегодняшнего инцидента возле здания администрации. Как можете видеть, нападавший, одетый в черную куртку, подъехал на велосипеде, лицо не прятал. Бросил одну бутылку с зажигательной смесью, она не взорвалась, тогда он бросил вторую. Пострадал один сотрудник, с ним все в порядке, - написал Андрей Клычков.

Как уже сообщала "Комсомолка" ЧП у здания областного правительства случилось около 8 часов. Глава области связывает поджог с днем независимости Украины, который отмечается как раз 24 августа. Орловская область с самого начала специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины оказывает активную поддержку как российским военнослужащим, так и беженцам. Регион стал одним из немногих в России, кто принял и разместил вынужденных переселенцев, а гуманитарные грузы для наших бойцов из Орловской области регулярно тоннами уходят в зону военных действий.

В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранительные органы.