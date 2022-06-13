Сбежавший из колонии Орловской области мужчина изнасиловал двух девушек

Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

22-летний молодой человек находился в колонии Мценского района Орловской области за угон автомобиля. 3 июня он сбежал от конвоирующих его в медучреждение сотрудников колонии-поселения №7 УФСИН, не желая отбывать дальнейшее наказание в исправительном учреждении.

По данным Следственного комитета, 12 июня мужчина находился на территории садоводческого товарищества в Железнодорожном районе города Орла, где находятся дачные дома. Вооружившись ножом, в ночное время он проник в одно из жилищ, где находились две совершеннолетние девушки. Угрожая холодным оружием, он совершил насильственные действия в отношении каждой из потерпевших. Одна из них смогла связаться со знакомыми, которые вызвали полицию. На место тяжкого преступления незамедлительно направилась следственно-оперативная группа по Железнодорожному району города Орла.

– Прибывшие на место сотрудники полиции провели комплекс мероприятий для задержания подозреваемого. Им оказался ранее самовольно покинувший колонию-поселение гражданин 2001 года рождения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В дачный дом сбежавший осужденный попал через окно. Девушки, помимо угроз ножом, получили телесные повреждения.

– В настоящее время подозреваемый задержан следователем, в отношении него проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Следователь также направит в суд ходатайство об избрании для мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Всего против ранее осужденного за угон автомобиля заведены три новых уголовных дела: два возбудил Следственный комитет за изнасилование девушек и одно УМВД за побег из колонии-поселения.

За изнасилование мужчине может грозить от четырех до десяти лет лишения свободы. За побег из мест отбывания наказаний закон предусматривает принудительные работы сроком до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, за 8 месяцев 2021 года в Орловской области сократилось число таких тяжких преступлений, как убийство, покушение на убийство и изнасилование. По состоянию на 1 декабря прошлого года за насильственные действия в исправительных учреждениях Орловской области отбывали наказание 78 человек.