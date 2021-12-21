Большинство осужденных в орловских тюрьмах отбывает срок за наркотики

В УФСИН Орловской области состоялась пресс-конференция Фото: Ольга СУПОНЕВА

В исправительных учреждениях Орловской области больше всего осужденных отбывают свой срок за наркотики. Об этом рассказал начальник регионального Управления ФСИН России Владимир Волосевич на пресс-конференции 21 декабря.

По данным на 1 декабря 2021 года, в колониях и СИЗО региона содержится 3 403 человека. Это 68,8% от наполняемости учреждений: всего они могут вместить почти 5 тысяч осужденных и обвиняемых. Треть от отбывающих свой срок - орловцы, остальные попали в тюрьмы из других регионов России.

- В учреждениях Орловской области отбывают наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 967 (373 – женщины), за убийства - 587 человек, 137 - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за кражи - 487, за грабежи – 142, за разбой – 136, за насильственные действия сексуального характера – 78, - рассказал Владимир Волосевич.

Большинство из осужденных впервые оказались в местах лишения свободы, на втором месте по численности те, кто совершил три и более преступлений, и на третьем месте те, кто преступил закон второй раз.