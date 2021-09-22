В Орловской области стало меньше убийств и изнасилований

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

В Орловской области в 2021 году стало меньше убийств и изнасилований. В регионе сократилось число преступлений против личности.

Такая информация прозвучала на совещании руководителей правоохранительных структур региона. В 2021 году, за прошедшие 8 месяцев, зафиксировано 650 преступлений против личности, тогда как за то же время 2020 года их было зарегистрировано 741 (снижение на 12%). Вместе с убийствами и изнасилованиями, стало меньше покушений на убийство.

В то же время выросло число случаев причинения тяжкого вреда здоровью, выросло на 8% число преступлений против жизни и здоровья детей.