Тургеневский дуб исключили из конкурса "Европейское дерево года" из-за спецоперации на Украине

Тургеневский дуб выбыл из конкурса в самом финале, а ведь он был в лидерах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Организаторы конкурса "Европейское дерево года-2022" исключили из участников конкурса Тургеневский дуб из-за спецоперации на Украине. Природная реликвия не только Орловской области, но и всей России, попала под санкции.

- Мы присоединяемся к действиям, направленным на международную изоляцию России. Мы немедленно исключаем Российскую Федерацию из числа участников международного конкурса "Европейское дерево года", - звучит послание организаторов конкурса.

Дуб, по одной из версий историков высаженный самим Иваном Тургеневым в его имении в Спасском-Лутовиново, в 2021 году стал главным деревом России. Прошлой осенью случилась беда: ураган с корнем вырвал двухсотлетнее дерево из земли. Потеря такой реликвии стала печальной новостью для россиян и жителей других стран. Однако тогда организаторы конкурса "Европейское дерево года" разрешили погибшему исполину побороться за звание главного дерева Европы. Орловцы активно голосовали за дуб, многие знаменитости выступили с речью в поддержку дерева. Дерево входило в число лидеров конкурса, но в последний день голосования выбыло из него.

- Как вас напугало Дерево? Чем оно угрожает вам? Как вы собираетесь вымарывать Тургенева из мировой литературы? Но и здесь, очевидно, в последний день голосования, когда наш дуб входил в число лидеров конкурса, по итогам закрытого голосования произошли не нужные европейским организаторам результаты, а сейчас, видимо, российский символ культуры победить не должен, - прокомментировал решение губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Сейчас в Орловской области решают, как увековечить память Тургеневского дуба, предложения присылают жители из разных уголков страны. А ученым уже удалось получить экспланты дерева, так что дуб обретет вторую жизнь.

Ученые "отправили" часть веток Тургеневского дуба на хранение в холодильник, часть поставили в воду для пробуждения почек, а несколько фрагментов веток с почками после экспериментальных антимикробных обработок поместили в специальную питательную среду, чтобы попытаться получить жизнеспособные побеги.

— Пока нам удалось получить лишь первичные морфогенные экспланты из материала Тургеневского дуба, способные образовать побег в пробирке, в культуре invitro, — сообщила научный сотрудник ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии Оксана Гусева. – Впереди еще этапы черенкования и укоренения. В этих процессах есть определенные риски, но полученный результат уже вселяет оптимизм.

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