Орел на Олимпиаде-2022 в Пекине: Никишин завоевал серебро, Савонина вышла в четвертьфинал

Александр Никишин. Фото с сайта ФХР.

Орловскую область на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине представляли пять спортсменов. Итак, вспоминаем подвиги/достижения/успехи/разочарования каждого из них.

Анна Савонина

Анна Савонина. Фото с сайта ФХР.

Вид спорта: хоккей

Наша Анечка запрегла первой. Уже 4 февраля стартовала с победы в рамках женского хоккейного турнира над Швейцарией (5:2). И хотя в дальнейшем россиянки не побеждали, но уроженка поселка Хомутово постепенно прибавляла, и в заключительном четвертьфинальном матче в рамках турнира – опять же со швейцарками – отметилась голом.

Александр Никишин

Вид спорта: хоккей

Саша повторил лучший результат орловчан на зимних Играх. В 2006-м году в Турине бобслеист Филипп Егоров завоевал серебро в заездах четверок. В активе Никишина серебро хоккейного турнира. В каждой из шести игр Никишин выходил в стартовом составе, и заслуженно стал творцом российского хоккейного чуда, заткнув рты повернутым на НХЛ скептикам. Есть достойные парни в русских селеньях!

Анастасия Макарова

Елена Мамедова (слева) и Анастасия Макарова. Фото со страницы Елены Мамедовой в VK.

Вид спорта: бобслей

Примером Филиппова Настя не воспользовалась. Да и не беда. Лиха беда начало! Первый блин вышел вполне себе терпимым. 19-й результат по сумме четырех заездов в двойке с Еленой Мамедовой из Воронежа. Дальше будет лучше.

Алина Тарарыченкова

Вид спорта: скелетон

15-й результат на дебютных Играх. В интервью Матч ТВ она назвала причину не самого удачного выступления: «Скорее всего, это из-за веса. Трасса достаточно длинная, чтобы ехать хорошо, нужно весить побольше. Мы с российскими девочками не отличаемся большим весом».

Юлия Егошенко

Вид спорта: бобслей

Она ехала в качестве запасной, и шанса выступить не представилось.

Наш вердикт

Очевидно, что минувшие Игры войдут в историю орловского спорта. После 16-леней паузы наш земляк снова на пьедестале почета. Александр Никишин перехватил эстафету у Филиппа Егорова. Результат Саши – лучший для всех черноземных спортсменов в Пекине. То ли еще будет!