Орловская бобслеистка Макарова заняла на Олимпиаде 19-е место

Елена Мамедова (слева) и Анастасия Макарова. Фото со страницы Елены Мамедовой в instagram.

Сегодня, 19 февраля, в Пекине в рамках 24-х зимних Олимпийских игр определились обладатели медалей в заездах двоек у женщин.

Именно в этой дисциплине бобслея выступала орловчанка Анастасия Макарова.

Вместе с уроженкой Воронежа, но выступающей за Краснодарский край Еленой Мамедовой по сумме четырех попыток они показали результат 4 минуты 9,09 секунд. Это 19-е время.

Отставание от завоевавших золото немок Лауры Нольте и Деборы Леви составило 5,13 секунды. А от бронзовых призерок американок Эланы Мейерс Тейлор и Сильвии Хоффман – 3,61 секунды.

Отметим, что Макарова и Мамедова, для которых минувшие Игры стали первыми в карьере, после каждого заезда опускались все ниже и ниже. После первого у них был девятый результат, после второго – 14-й, после третьего – 18-й, после четвертого – 19-й.