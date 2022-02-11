Задержанный в Орловской области за убийство 9-летней девочки оказался "серийником"

Фото: СК России

Шокирующие данные расследование уголовного дела Шавката Шаяхмедова, задержанного за убийство девятилетней девочки из Орловской области, представил следственный комитет. Задержанный за жестокую расправу с маленькой соседкой подозревается в целой серии убийств: по версии следствия, на его счету смерти двух мальчиков и женщины, совершенные с 2000 по 2021 годы. И это как минимум.

Резонансное убийство Вики из маленького села Казарь Залегощенского района всколыхнуло не только Орловскую область, но и всю Россию в 2021 году. Девочка бесследно пропала в прошлом июне, ее искали тысячи человек: поисковики, спасатели и полицейские, неравнодушные жители из разных уголков страны. До последнего близкие надеялись, что школьница жива. Но, увы, эта жуткая история не получила хэппи-энда: пропавшую нашли погребенной в подвале собственного дома. По подозрению в убийстве столичные следователи задержали соседа семьи убитой.

- По подозрению в совершении убийства задержан местный житель. В отношении него проводятся следственные действия, - сообщал в сентябре 2021 СК России.

Причем задержали его за совершение другого преступления - изнасилования.

- В результате оперативники ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из региона и сотрудниками ФСИН России установили мужчину, 61-летнего местного жителя, который может быть причастен к противоправному деянию в отношении девочки. Он был задержан ранее по подозрению в совершении другого преступления, комментировала задержание официальный представитель МВД России Ирина Волк

По информации "Комсомолки", следователи заподозрили Шаяхмедова в причастности к пропаже девочки практически сразу, но зацепок не было. Как говорят в кругах правоохранителей - нет тела, нет дела. На допросах подозреваемый был изворотлив. оснований задержать его не было. До тех пор, пока местная девушка не призналась, что библиотекарь (Шаяхмедов работал в школе - прим. ред.) несколько лет назад назад изнасиловал ее.

Дальше - хуже. Оказалось, что в 2005 году задержанный прикончил 11-летнего мальчика: он сам показал следователям, где закопано тело. А 11 февраля следком России озвучил новые жуткие подробности расследования дела.

- По версии следствия, в апреле 2000 года и в сентябре 2005 года совершил убийства путем удушения еще двух местных жителей – 6-летнего мальчика, а также 32-летней женщины. Известно, что с женщиной и ребенком обвиняемый знаком не был, - сообщили в главке СК России.

Сейчас криминалисты продолжают проводить экспертизы, распутывать цепочку серийных убийств. Шаяхмедов вину свою признал, ему предъявлено обвинение. Расследование все еще идет, вероятно, это не последние убийства на счету маньяка из орловской глубинки.

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