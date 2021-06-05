В Орле на ремонт моста на Ботанике требуется почти 1,5 миллиона рублей

До «Светлой жизни» через тернии и мост на Ботанике Фото: Ольга СУПОНЕВА

Купальный сезон в Орле начался еще несколько недель назад и, хотя погода не балует жарой, горожане потихоньку устремились к единственному открытому пляжу на озере Светлая жизнь. Правда, чтобы добраться до него еще нужно пройти полосу препятствий в виде моста на Ботанике.

Орловцы уже не первый год жалуются на состояние переправы – порожки стерлись, оголив металлическую арматуру, да и асфальт покрылся «кратерами». В 2020 году городские власти обещали привести мост на Ботанике в порядок. Даже подрядчик нашелся – фирма ООО «Стройспецмонтаж».

Эта же организация должна была отремонтировать мост на Костомаровской улице и вантовый мост в створе улицы Максима Горького. Однако работы по всем объектам затянулись, были выполнены к ноябрю 2020 года только на 30% работ и то некачественно.

Орловцы уже не первый год жалуются на состояние моста на Ботанике Фото: Ольга СУПОНЕВА

В итоге с подрядчиком пришлось расторгать контракт более чем на три миллиона рублей, а горожанам по прежнему преодолевать мостовые препятствия. Что же касается моста на Ботанике, то проблема касается не только местных жителей и отдыхающих, но и владельцев дач, расположенных неподалеку. Много среди них и пожилых людей.

Так когда же ремонт? Этот вопрос «Комсомолка» задала администрации Орла. Согласно официальному ответу, про мост не забыли и по нему уже составлена смета на 1 миллион 413 тысяч рублей. Теперь нужно ждать, когда дойдут лимиты.

- Смета передана в администрацию Орла для завершения ремонта. После доведения лимитов будет произведен ремонт (ремонт перильных ограждений, ремонт ступеней сходов, защита и покраска пролетных строений, доасфальтирование прохожей части), - сообщил «КП» Артем Москвичеков, и.о. начальника МКУ «УКХ города Орла».

На вопрос когда же начнется ремонт моста на Ботанике, нам так и не удалось услышать ответ. Остается надеяться, что лимиты все-таки дойдут в 2021 году. К слову, на комплексное развитие дорожно-уличной сети в текущем году предусмотрено 1,3 миллиарда рублей (по данным финансово-экономического управления администрации Орла), но и проблемных объектов в городе немало.