В Орле расторгли контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на Ботанике. Фото: пресс-служба мэрии

В Орле провалился ремонт трех пешеходных мостов через Оку и Орлик. Подрядчик, с которым в июле 2020 года был заключен контракт на проведение восстановительных работ, не справился со своими обязанностями.

До 30 ноября организация должна была отремонтировать пешеходный мост на Ботанике, мост в створе улицы Костомаровской и вантовый мост в створе улицы Максима Горького. Однако на данный момент выполнено только 30% работ и то некачественно.

- Рабочие ООО «Стройспецмонтаж» вели ремонт некачественно и медленными темпами. Ускорились только тогда, когда над ними нависла угроза расторжения договорных отношений в одностороннем порядке, - сообщает пресс-служба мэрии Орла.

В итоге принято решение расторгнуть контракт более чем на 3 миллиона рублей. Подрядчику выставят штрафные санкции за срыв работ.

Теперь к теме ремонта мостов должны вернуться в 2021 году.