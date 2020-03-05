В Орле отремонтируют три пешеходных моста

5 Март 2020 2020-03-05T16:50:23+03:00

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В этом году в Орле ремонт ждет три пешеходных моста. Такое решение депутаты горсовета приняли после многочисленных жалоб людей.

— На минувшей сессии горсовета, при обсуждении вопроса по поправкам в бюджет, мы приняли решение о направлении 3 миллиона 200 тысяч на ремонтные работы трех мостов,- сказал Владимир Негин, зампредседателя горсовета, председатель бюджетного комитета.

Речь идет о ремонте моста, соединяющего Советский и Железнодорожный районы (от улицы Горького до 2-ой Пушкарной), Костомаровского, соединяющего Советский и Заводской районы (от переулка Костомаровский до улицы Молодежной) и мост от парка Ботаника до дачных массивов около озера Светлая жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU