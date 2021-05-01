Демонстрации, запуск фонтанов и старт мотосезона: как в Орле праздновали первомай до пандемии

1 мая 2019 в Орле. Праздничное открытие фонтана в Детском парке Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продлены ограничение по коронавирусу до 31 мая 2021 года. Пандемия не отступает, сохраняются риски заражения инфекцией, поэтому массовые мероприятия все еще под запретом. Мы собрали для вас первомайские репортажи прошлых лет с улиц Орла. Ностальгируем о том, как праздновали первомай до пандемии.

Доковидный первомай Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Традиционно, в областном центре в День труда проходили масштабные демонстрации, собирающие по несколько тысяч человек. Так, в 2017 году на майский митинг вышло около четырех тысяч орловцев. Они прошли шествием по центру, собрались на площади и приняли резолюцию.

День труда не обходился без митингов и шествий Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В первый майский день в городе официально открывался городской парк культуры и отдыха, начинал сезон детский парк, запускали фонтаны. В 2019 году в этот день начался сезон летнего отдыха в детском парке: семьи с малышней собрались у сухого фонтана, прошло театральное представление. Новые сезоны парки начинали с концертов и в торжественной обстановке.

Открывал сезон и городской парк Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

А еще 1 мая в областном центре открывался мотосезон. Байкеры на своих стальных конях устраивали праздник, большой колонной проезжали по городу. В регион приезжали мотоциклисты из разных уголков России и других стран.

Байкеры открывали мотосезон 1 мая Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2020 году массовых мероприятий на майские праздники не было. Надеемся, что соблюдение орловцами всех мер санитарной безопасности поможет справиться с пандемией и в дальнейшем регион вернется к прежней жизни.