2019-05-01T16:08:16+03:00
Общество

В Детском парке Орла запустили фонтан

1 мая стартовал летний сезон в городских парках
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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В Орле сегодня, 1 мая, запустили еще один фонтан. Открытие его состоялось в Детском парке.

Плескательный фонтан, также как и в городском парке, музыкальный и светодинамический. Впервые запустили его в прошлом году. Сегодня открытие прошло в праздничной обстановке.

Официальной церемонии предшествовало театральное представление воспитанников Орловского городского центра культуры.

- Фонтаны в городах становятся центрами притяжения. Вокруг них всегда люди, оживление, резвятся и смеются дети, взрослые с удовольствием просто созерцают за переливами воды. Это и есть то, что мы называем «в трех шагах от суеты». А в жаркие дни фонтаны – это настоящие городские оазисы, - обратился к гостям глава горадминистрации Александр Муромский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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