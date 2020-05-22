2020-05-21T23:43:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 22 мая: выздоровело более 650 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 22 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 22 мая 2020 года.

В общей сложности в регионе, по последним данным, зарегистрировано более одной тысячи шестисот случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом за весь период мониторинга больше 650 пациентов победили болезнь.

По словам глава областного департамента здравоохранения Ивана Залогина, из общего числа инфицированных примерно у 40 % болезнь протекает в легкой форме или вовсе без симптомов. На домашнем лечении находится 70% пациентов из общего числа подхвативших COVID-19.

Будучи на передовых в борьбе с хворью более 130 медицинских работников заразились коронавирусом.

- Цифра большая, но за два с половиной месяца, учитывая большое число зараженных, здесь нет ничего удивительного, понятно, что медики тоже могут заражаться. Мы работаем над тем, чтобы минимизировать случаи заражения, но это неизбежно, - рассказал Иван Залогин.

На въездах в область продолжают свою работу учетно-заградительные посты. На каждом из них посменно находится по 4 сотрудника полиции, а также росгвардейцами. Дополнительные дежурства организованы на автовокзале города Орла. За время работы учетно-заградительных постов на границах области проверены более 96 тысяч человек.

Что касается тестов на COVID-19, то их проведено в области более 33 тысяч.Основную часть исследований по-прежнему проводят в Центре гигиены и эпидемиологии.

Продолжают действовать и другие ограничительные меры, направленные на борьбу с пандемией. Так, в места массового посещения (магазины, больницы, транспорт) орловцы все еще обязаны приходить в защитных масках. В региональном роспотребнадзоре рассказали почему магазины, которые не пускают покупателей без масок не нарушают и не ущемляют права потребителей.

Мы следим за ситуацией. Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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