2020-05-21T12:29:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области больше 130 медиков заразились коронавирусом

Иван Залогин: "Мы работаем над тем, чтобы минимизировать случаи заражения, но это неизбежно"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области более 130 медицинских работников заразились коронавирусом за весь период распространения инфекции по региону. Об этом сообщил глава областного Департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга с журналистами, который проходит в эти минуты.

Только в Колпнянской центральной районной больнице COVID-19 разом подхватили 6 врачей. Все они отстранены от работы, больница продолжает функционировать.

- Цифра большая, но за два с половиной месяца, учитывая большое число зараженных, здесь нет ничего удивительного, понятно, что медики тоже могут заражаться. Мы работаем над тем, чтобы минимизировать случаи заражения, но это неизбежно, - рассказал Иван Залогин.

Также глава облздрава сообщил, что в соответствии с указом Президента ведется работа по страховым выплатам тем медикам, которые заразились коронавирусом.

- Тоже достаточно хорошее подспорье, - отметил чиновник.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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