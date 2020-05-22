2020-05-21T16:23:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 22 мая составило 1647 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 22 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Рассказываем о ситуации с коронавирусом в Орле и области на 22 маяРассказываем о ситуации с коронавирусом в Орле и области на 22 маяФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 21 мая составило 1647 человек. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 21 мая 2020 года.

Это данные за весь период распространения коронавирусной инфекции по региону. Порог в одну тысячу и шесть десятков инфицированных область перешагнула накануне, когда подтвердилось 49 новых случаев заражения. Отметим, что за последние три дня количество новых инфицированных не превышает 50 человек, а вчера по данным федерального оперативного штаба, выписанных по выздоровлению пациентов было больше, чем новых заболевших.

При этом, как сообщил глава регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга с журналистами 21 мая, почти у 40% орловцев болезнь протекает в легкой форме или без симптомов, а 70% зараженных лечатся дома. Выздоровело в общей сложности более 650 человек.

В "лидерах" по числу инфицированных, по-прежнему, город Орел (более 600 человек), на втором месте Мценск и Мценский район (более 200 человек), на третьем Орловский район (более 150 больных).

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Иван Залогин: "Стоматологии в Орловской области откроются когда позволит ситуация"
На учетно-заградительных постах в Орловской области выявили 175 водителей с температурой
В Орле 15-летнего парня поймали на краже
В Орле продолжают бороться с минирующей молью на каштанах
Мусорная ревизия: в мэрии Орла вновь подняли вопрос об уборке бытовых отходов
В Орле предложили увековечить имя советского журналиста Матвея Мартынова
28-летний орловец за расправу над односельчанином отправится за решетку
Двое орловцев предстанут перед судом за жестокое убийство и ограбление пенсионерки
В Орловской области больше 130 медиков заразились коронавирусом
В Советском районе Орла несколько домов остались без горячей воды до 22 мая
В Орловской области полицейские раскрыли сразу несколько случаев торговли «синтетикой»
Орловцам рассказали, почему в магазин могут не пустить без маски
Пострадавшим на производстве орловцам подарили автомобили
Орловский губернатор предложил вынести вопрос с достройкой «Титаника» на федеральный уровень
Более 33 тысяч исследований на коронавирус провели в Орловской области
Сбербанк сообщает, что за 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% банк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ
Под Орлом водитель на "Ладе" без прав спровоцировал ДТП с пострадавшим
Орловские следователи проверяют соблюдение прав медиков в Плещеевской ЦРБ
Орловский сенатор Владимир Круглый встал на защиту тульской медсестры в бикини
Треть орловцев, зараженных коронавирусом, не имеют симптомов
В Орле спортплощадки подготовили к летнему сезону
Орловец пробрался на бывшую работу, украл 130 тысяч рублей и поджег офис
В Орловской области вновь прогнозируются заморозки
Орловцам, оставшимся без работы по «серой схеме», предлагают рассказать о своих проблемах
Орловские депутаты выступили против алкомагазинов в многоквартирных домах
В Орле начался сезонный покос травы
В Орловской области продолжает расти число безработных
Для орловских медиков, чье право на стимулирующие нарушено, запустили «горячую линию»