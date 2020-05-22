Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 22 мая составило 1647 человек

Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 21 мая составило 1647 человек. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 21 мая 2020 года.

Это данные за весь период распространения коронавирусной инфекции по региону. Порог в одну тысячу и шесть десятков инфицированных область перешагнула накануне, когда подтвердилось 49 новых случаев заражения. Отметим, что за последние три дня количество новых инфицированных не превышает 50 человек, а вчера по данным федерального оперативного штаба, выписанных по выздоровлению пациентов было больше, чем новых заболевших.

При этом, как сообщил глава регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга с журналистами 21 мая, почти у 40% орловцев болезнь протекает в легкой форме или без симптомов, а 70% зараженных лечатся дома. Выздоровело в общей сложности более 650 человек.

В "лидерах" по числу инфицированных, по-прежнему, город Орел (более 600 человек), на втором месте Мценск и Мценский район (более 200 человек), на третьем Орловский район (более 150 больных).

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