2020-05-20T21:29:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 21 мая составило 1598 человек

Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 21 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 21 мая составило 1598 человек. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 21 мая 2020 года.

Вплотную к цифре в одну тысячу шестьсот заразившихся регион приблизился накануне. При этом стоит отметить, что последние двое суток дают меньший прирост новых инфицированных, чем ранее. Меньше зараженных выявлено за сутки на Орловщине и чем в регионах-соседях.

Победило болезнь в общей сложности 576 человек. При этом скончался 21 пациент с коронавирусом. Статистика разнится с федеральной: дело в том, что в регионе в счет идут все умершие пациенты, которым был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция". Окончательную причину смерти определяет патологоанатомическое исследование.

В "лидерах" по числу инфицированных, по-прежнему, гоод Орел (более 600 человек), на втором месте Мценск и Мценский район (более 200 человек), на третьем Орловский район (150 больных).

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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