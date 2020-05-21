Коронавирус в Орловской области: география распространения заболевания на 21 мая

В Орловской области на 21 мая подтверждено 1647 случаев заражения коронавирусной инфекцией жителей региона. Рассказываем, в каких населенных пунктах выявлены новые зараженные и какова статистика в целом в каждом из районов региона.

По данным оперштаба, прирост больных за сутки составил 49 человек. Из них 28 случаев - город Орел, далее Мценск и Мценский район - 4 заболевших, по 2 новых инфицированных в Болховском, Корсаковском, Хотынецком, Краснозоренском, Дмитровском, Свердловском районах, по одному - в Орловском, Урицком, Глазуновском, а также в городе Ливны. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.

Общая картина, по данным регионального оперштаба, на сегодняшний день такая.

В Орле 677 инфицированных, в Мценске и Мценском районе 245, в Орловском 151, в Болховском 75.

Районы, в которых менее пятидесяти заболевших коронавирусом: Свердловский - 44, Урицкий - 43, Новосильский - 41, Новодеревеньковский и Знаменский - по 39, Ливны и Ливенский район - 37, Хотынецкий - 33, Покровский - 31, Верховский - 27, Глазуновский - 25, Залегощенский - 23.

Районы, в которых менее двух десятков зараженных: Шаблыкинский - 19, Малоархангельский - 16, Троснянский - 12, Колпнянский и Краснозоренский - по 13, Дмитровский - 11, Должанский - 6.

Данные оперативного штаба региона

Выздоровело за весь период наблюдения 654 человека. При этом по данным федерального оперативного штаба, за последние сутки на Орловщине количество выписанных по выздоровлению пациентов превысило количество новых зараженных (78 против 49).

В соседних с Орловской областях ситуация складывается такая. В Тульской, Калужской и Брянской областях более 2,5 тысяч зараженных в каждой, в Курской 2,2 тысячи, в Липецкой чуть больше 1 тысячи 400 человек.

Данные оперативного штаба региона

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