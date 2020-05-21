Коронавирус в Орловской области, последние новости на 21 мая: в Болховском районе смягчат режим

В Орловской области продолжается комплекс мероприятий, направленные на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Мы собрали последние новости о коронавиурсе в Орловской области на 21 мая 2020 года.

Хотя самоизоляция официально, указом губернатора, продлена до 31 мая, режим потихоньку смягчается. В ближайшее время ряд ограничительных мер снимут в городе Болхове и Болховском районе. Напомним:этот район, а также Мценский район, на прошлой неделе не вошли в число муниципальных образований, где стали действовать послабления. Причина - лишком большое число зараженных на количество населения.

Теперь же Болховский район ждет послабление антикоронавирусного режима,

- Что касается города Болхова и Болховского района, мы видим, что ситуация там стабилизировалась, растет количество выздоровевших. Поэтому нужно готовить изменения в нормативные правовые акты региона в части снятия ряда ограничительных мероприятий, - отметил глава региона Андрей Клычков.

А вот Мценскому району пока что даже частичное снятие ограничение не светит.

- Преждевременно говорить о том, что на территории Мценского района стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. Показатель заболеваемости в расчете на 100 тысяч населения значительно превышает среднеобластной. На территории Мценска и Мценского района необходим дополнительный контроль за соблюдением противоэпидемического режима, - рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

Отметим: на сегодняшний день, по последним данным, в Орловской области подтверждено 1598 случаев заражения коронавирусом.