Коронавирус в Орле, новости на 11 мая: орловцам разрешат заниматься спортом в парках по двое

В конце минувшей недели область перешагнула психологическую отметку в тысячу заразившихся коронавирусной инфекцией. Люди болеют целыми семьями.

В воскресенье в своем вечернем эфире губернатор Орловской области Андрей Клычков, рассказал о продлении ограничительных мер и режима самоизоляции до 31 мая. Соответствующий указ уже подписан.

Однако ряд смягчающих мер все же будет. Так для посещения и занятия спортом откроют территорию парков, скверов и детских площадок. Однако побывать там можно только в группе не более двух человек. Массовые мероприятия и работа общепита на этих территориях по-прежнему под запретом.

С 13 мая вступает в силу Постановление Правительства Орловской области, разрешающее деятельность организаций розничной торговли продуктами питания, семенами, саженцами и другими товарами для дачи и огорода на рынках и ярмарках. Это касается территории всех муниципальных районов, кроме Мценска, Болхова и Болховского района (здесь высокий уровень заболеваемости, на 4% больше, чем в Орле).

- Если новых вспышек заболевания на этих территориях не будет, то со следующей недели мы рассмотрим возможность открытия объектов торговли и там. Соблюдение санитарных правил в местах торговли будет проходить под контролем Роспотребнадзора и сотрудников Росгвардии, - пояснил Андрей Клычков.

Эти послабления станут первым этапом постепенного снятия ограничительных мер. Торговля непродовольственными товарами пока еще не разрешена. Ее возможность рассмотрят на втором этапе.

Как пояснил глава Орловской области, сейчас в приоритете увеличение коечного фонда и снабжение медиков средствами медицинской защиты. Сейчас в регионе действует уже 456 коек для короновирусных больных.

Кроме того, 10 мая в область поступили 23,5 тысячи комбинезонов биологической защиты, 10 тысяч высоких бахил, 5 тысяч медицинских шапочек и 4,5 тысячи респираторов FFP3. Вскоре поставки продолжатся.

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