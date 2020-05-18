Орловский следком проверит, почему выпускники Болховского дома-интерната не могут получить жилье

Орловский Следственный комитет и прокуратура заинтересовались видеороликами, которые выложили в соцсетях выпускники Болховского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками. Ребята рассказали, что им десятилетиями приходится добиваться своего жилья и скитаться по съемным комнатам, тратя на них всю пенсию.

Ведомства организовали доследственную проверку по факту нарушения жилищных прав сирот и устанавливают всех обстоятельства ситуации.

- Следствие даст надлежащую юридическую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за соблюдение жилищных прав сирот. Ход и результаты проверки поставлены руководителем следственного управления на особый контроль, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Редакция «Комсомольской правды-Орел» следит за развитием ситуации. Информация обновляется.

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