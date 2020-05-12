В Орловской области 1280 детей-сирот стоят в очереди на получение жилья

12 Май 2020 2020-05-12T13:55:56+03:00

В 2020 году на покупку квартир для детей-сирот в Орловской области выделили почти 237 млн рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2020 году на покупку квартир выделили почти 237 млн рублей

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Тему обеспечения детей-сирот жилье обсудили 12 мая на аппаратном совещании в администрации Орловской области. На данный момент в очереди на получение квартир стоит 1280 человек.

В этом году на покупку жилья для детей-сирот выделили 236 миллионов 900 тысяч рублей (в 2019 году - 256,4 млн рублей). Одними из первых обязанности по покупки квартир исполнили Новосильский и Ливенский районы.

Всего за первые 4 месяца 2020 года в городах Орел и Ливны, а также еще 11 муниципальных районах было заключены договоры на покупку 115 жилых помещений, из них 95 на первичном рынке.

- На данный момент торги на покупку квартир объявили Ливны, Верховский, Глазуновский, Колпнянский, Кромской, Мценский, Свердловский и Сосковский районы. Ведутся аукционы по приобретению 15 квартир. В Краснозоренском, Троснянском, Шаблыкинском районах аукционы запланированы на июль-август, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU