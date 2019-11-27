«Я это сделал!»: орловец представил Россию на международном марафоне колясочников

Автор: Наталья МЕРКУЛОВА

С 16 по 17 ноября в японском городе Оита прошел 39-й международный марафон колясочников (International Wheelchair Oita Marathon). Ежегодно соревнования объединяют спортсменов с инвалидностью более чем из 15 стран мира, но Россия смогла заявить о себе здесь впервые.

Открыл счет 19-летний орловец Александр Скулыбердин. Молодой человек сразу после возвращения из захватывающего путешествия в Страну восходящего солнца поделился своими первыми впечатлениями и рассказал, как ему удалось достичь таких результатов.

«БОЛЬ ТЕБЯ ЗАКАЛЯЕТ!»

Зачастую в обществе бытует мнение, что инвалидность - это приговор. Александр с этим абсолютно не согласен и своим примером показывает, что главное - это сила воли и характер, без них даже абсолютно здоровый человек не сможет добиться успеха.

Молодой человек совсем недавно начал активно заниматься спортом. В этом году он принял участие в проекте «Скальный лагерь в Крыму» благотворительного фонда «Жизнь в движении». Тогда инвалидная коляска и врожденная болезнь опорно-двигательной системы не помешали Александру покорить вертикальные склоны горы Палвани-Оба.

- Боль и трудности закаляют. Главное, добиваться своей цели и идти до победного конца. После скального лагеря я понял, что могу достичь большего, - признается Александр Скулыбердин.

ОТ КРЫМА ДО ЯПОНИИ

Когда орловцу предложили принять участие в 39-м международном марафоне колясочников в Японии и стать первым россиянином, покорившим дистанцию в несколько десятков километров, он не поверил. Эта новость его настолько удивила, что казалась чем-то невероятным.

Но друзья, однокурсники, педагоги активно поддержали Сашу, и уже вскоре он получал билеты на самолет.

- Эмоции тогда зашкаливали на максимуме, да и сейчас, если честно, все еще не могу прийти в себя. Спасибо моим друзьям и педагогам из Болхова за добрые слова поддержки, за то, что верили в меня. На самом деле это очень мотивировало. Да, я это сделал! Я побил личный рекорд! - радостно говорит Александр.

Япония встретила орловского спортсмена-любителя очень дружелюбно, но до последнего был страх результатов медэкспертизы и независимой медицинской комиссии. Их Александр и его друзья ждали с замиранием сердца, но все сложилось удачно, наш атлет прошел отборочный этап и был зарегистрирован на дистанцию 20 км. Всего на старт вышло 150 участников.

ЛИЧНЫЙ РЕКОРД

- Моей первой целью было проехать эти 20 километров любой ценой. Сейчас я понимаю, что нужно продолжить работу над физической выносливостью, резерв еще есть, и это круто. Сначала я думал, что не доеду до финиша, но когда увидел финишную прямую и то, что меня догоняет другой участник, я понял - нужно выкладываться по полной, - рассказывает Александр Скулыбердин.

Во время марафона орловец смог побить личный рекорд и улучшить результаты, которые были у него во время тренировок. 20 километров он смог преодолеть на коляске всего за 1 час 17 минут!

Теперь в планах молодого человека продолжить занятия спортом и вновь участвовать в соревнованиях.

Такие ребята, как Александр Скулыбердин, - это гордость не только Орловщины, но и всей России! Он на личном примере показывает, что никогда нельзя опускать руки, нужно идти вперед и преодолевать все трудности!

Мы искренне поздравляем Сашу с его первым участием в таких масштабных соревнованиях и желаем дальнейших успехов в спорте!

Данная публикация появилась при поддержке главы КФХ Лучкина Сергея Владимировича.