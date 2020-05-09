10 орловских семей поделились воспоминаниями о Великой Отечественной в проекте «Военный дневник»

Ровно месяц назад, 9 апреля, редакция «Комсомольской правды в Орле» запустила спецпроект «Военный дневник», приуроченный к 75-летию в Великой Отечественной войне.

За это время десять орловских семей поделились воспоминаниями, которые передавали им дедушки и бабушки, жизнь которых война разделила на «до» и «после».

Вместе с нашими читателями мы по крохам собирали информацию в семейных архивах, фотоальбомах, старались расспросить родственники. В итоге мы собрала 10 удивительных историй спасения, героизма простых людей и жизни в годы войны.

7 мая к нам в редакцию пришло печальное известие – одна из героинь проекта «Военный дневник», бабушка Зоя, умерла, недожив до Дня Победы всего два дня. Историю Зои Николаевны Базыкиной нам прислал ее правнук Даниил.

Бабушки не стало на следующий день после выхода статьи. В своей последней истории бабушка Зоя рассказывала о своей сожженной деревне и о том, как ее отец и брат спасли раненого летчика во время оккупации.

Воспоминания участников нашего проекта полны живых и невыдуманных эмоцией:

Бесстрашная Катюша: как орловчанка оставила немецких оккупантов без связи и чудом осталась жива – историю Екатерины Романовой рассказал ее внук, орловский путешественник Андрей Бубликов.

Ей было всего 15 лет, когда началась Великая Отечественная война и ее родную деревню Кокуренково (Мценский район) оккупировали немцы. Три раза девушка едва не погибла от рук захватчиков из-за своей непокорности. Ее приказали расстрелять за перерубленный телефонный кабель, но она выжила и встретила победу в Кенигсберге.

Очнулся в морге: мысли о семье спасли орловцу жизнь во время тяжелого ранения – воспоминаниями об адъютанте командующего 54-й армией Николае Волженцеве поделилась его правнучка Ольга Борзова.

Во время одного из боев в него дважды попали осколки снаряда и его сочли мертвым, отвезли в морг. Ночью он проснулся и пообещал, если выживет, то в его семье появится еще один ребенок.

Победная пуля и бомба над озером: как орловская семья трижды избежала гибели во время Великой Отечественной – еще одну историю невероятного троекратного спасения рассказал орловский видеограф Игорь Иванов.

Его отец чудом спасся от разрыва снарядом, а дядя едва не погиб во время празднования победы в Берлине от советской пули.

Расправа на Пушкаревке: 19 декабря 1941 года в Орле оккупанты расстреляли комсомольца Виктора Мальцева. Воспоминания об этом событии принадлежит моей семье.

- Умри рус партизан, - закричал один из немцев, выхватил пистолет и выстрелил в Виктора, так и оставшегося сидеть на диване. Пуля попала в голову навылет, врезавшись в стену. Спустя десятилетия, в том доме семьи Мальцевых, оставалась дыра, возможно где-то между деревянными перекладинами и до сих пор прячется та смертельная пуля.

Один против 15 врагов: неравный бой Великой Отечественной орловец принял в городе Познань - историю героического пути гвардии сержанта Ивана Куликова рассказал «Комсомолке» его внук Сергей Федотов.

Во время уличных боев сержант Куликов ворвался в один из домов, где находился противник и завязал с ним жесткую битву.

Встреча спустя 16 лет: орловчанка ради сына в годы войны стала немецкой переводчицей и попала в лагерь – история бабушки Нины, пересказанная орловским школьником Даниилом Каменским.

Долгие годы женщину ждали скитания, лагерь, тяжелая работа на заводе, но все же встреча с сыном состоялось. Неожиданно для всех.

Путь указала старушка: во время битвы за Днепр раненного орловца спасло видение – историю своего прадедушки, Андриана Анисимова, который с осколком в груди смог добраться до реки, где его нашли и отвезли в госпиталь, рассказала Ольга Борзова, волонтер Победы.

От взрыва Андриана засыпало песком, так, что еле была видна голова. Мимо пробегали санитары, но посчитали его тогда мертвым. А дедушка в это время был без сознания. Ему чудилось, что к нему подошла старушка и говорит: «Ты иди», указала путь и дала палку.

Шинель в решето: история орловца, который помог отстоять советским войскам высоту во время войны - рядовой Федор Уваров едва не погиб, передавая координаты противника артиллеристам под непрекращающимся обстрелом. Об этом рассказала его внучка Елизавета Богословская.

Из воспоминаний Федора Уварова: «И тут я слышал страшный крик. Это был такой страшный истошный крик тяжелораненного, возможно уже умирающего человека, что внутри у самого все переворачивалось. Не в силах выдержать этот ужас, я закрыл уши руками, но раскисать было нельзя, нужно было выполнить задание и передать данные. И я решил пробежать эти последние метры!»

Ели блинчики из гнилой картошки: история войны глазами орловской семьи - воспоминаниями о жизни своих бабушки и дедушки поделилась участница движения «Волонтеры Победы» Ольга Борзова.

Бабушка Галя работала в колхозе, а затем бежала на свой участок помогать маме и нянчить еще грудного брата. Хрупкой девочке приходилось работать прицепщицей на тракторе во время посевной, а потом возить поставку.