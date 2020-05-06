2020-05-06T18:55:50+03:00
Общество

Раненого летчика прятали в картошке: как жители деревни Красная спасли советского бойца во время оккупации

Орловцы продолжают делиться семейными историями в проекте «Военный дневник»
Даниил Каменский
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Зое Николаевне Базыкиной было всего 6 лет, но как немцы сожгли дом и как погибали люди, она помнит хорошо. Фото из семейного архива Даниила КаменскогоЗое Николаевне Базыкиной было всего 6 лет, но как немцы сожгли дом и как погибали люди, она помнит хорошо. Фото из семейного архива Даниила Каменского
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Орловцы продолжают рассказывать истории своих семей в рамках спецпроекта «Комсомольской правды в Орле» - «Военный дневник», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня воспоминаниями поделился ученик школы №3 им. Пушкина Даниил Каменский.

Одним летним днем я приехал в деревню к своей прабабушке Зое Николаевне Базыкиной. Давно хотелось узнать о том, что такое война на самом деле, а не в фильмах по телевизору, и вот, что поведала мне прабабушка.

...Во время войны, в 1942 году, мне было всего шесть лет, но я хорошо все помню. Наша деревня Красная (Тепло-Огаревский район Тульской области) находилась на крутом берегу речки Плава. Бои шли жестокие. Наша малая родина переходила одиннадцать раз то к немцам, то к нашим. Деревню немцы сожгли дотла, запах гари стоял очень долго. Но у нас был большой подвал, мы с соседями прятались в нем, поэтому остались живы. Тогда ничего не осталось: ни одежды, ни обуви, ни посуды.

Это было время голода. Мы всей семьей собирали прошлогоднюю гнилую картошку, промывали ее в реке и пекли в печках, оставшихся от сгоревших домов. Получались оладьи с говорящим названием «тошнотики».

Однажды мой старший 14-летний брат Саша увидел, как немцы подбили самолет, и он упал почти на наш огород в заросли акации. Тогда он вместе с нашим отцом Николаем Ивановичем Стефановым быстро побежал к самолету, вместе они спрятали парашют, затем вытащили раненого летчика, принесли его в подвал и зарыли в картошку.

Нам было очень страшно, в очередной раз немцы заняли деревню и стали искать летчика, но мы его не выдали. Отец лечил летчика отваром трав. Потом мы дождались полного освобождения деревни, сообщили офицеру нашей части о раненом полковнике-летчике и за ним прилетел самолет.

- Моему отцу пришла награда за подписью М.И. Калинина за спасение летчика и важных документов, которые были при нем. Летчик был из Новосибирска и долго переписывался с нами. Потом связь пропала, вероятно, он умер, - вспоминала прабабушка.

Убитых было так много (наших и немцев), что их хоронили во рву, который был такой огромный, что превратился в больную братскую могилу. Сашу привлекли к работе похоронной команды. Потом он рассказал мне – однажды в окопе он нашел молодого солдата, которого убили выстрелом в лоб, когда тот ел сухарик…

На долю сельчан в те годы выпало много горя, но, кажется, люди действительно были другими. Мы все были невероятно дружны, чувствовали такое единение - приходила кому-то похоронка, а мы плакали всей деревней.

У Вас есть интересная семейная история о войне?

Хотите рассказать о своих родных?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте с пометкой «Военный дневник»: dnevnik-orel@yandex.ru или natalya.merkulova@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

ИСТОЧНИК KP.RU

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