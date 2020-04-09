«Комсомольская правда в Орле» запускает проект «Военный дневник»

9 апреля редакция «Комсомольской правды-Орел» запускает проект «Военный дневник», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С 9 апреля по 9 мая 2020 года мы будем публиковать на сайте нашего издания истории участников войны, тружеников тыла, всех тех, кто не понаслышке знает, что такое жизнь во время войны.

Стать участником проекта может каждый желающий. Для этого нужно написать очерк или рассказ в произвольной форме (объем не ограничен). Это могут быть воспоминания дедушек и бабушек о быте, необычных случаях и событиях на войне, истории о героическом (военном, трудовом) пути ваших родных и о том, как в вашей семье встретили День Победы в 1945 году.

Текст с пометкой «Военный дневник» присылайте на электронную почту проекта dnevnik-orel@yandex.ru или natalya.merkulova@phkp.ru.

Если есть возможность, дополните свой текст фотографиями из семейных альбомов, сканами или снимками старых писем, открыток и так далее.

Также вы можете поведать о подвиге своего героя нашим журналистам по телефону (4862) 433-939 или напишите нам в соцсетях.