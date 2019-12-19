Суд вынес приговор хулиганам, стрелявшим по прохожим в Орле. Мужчины «под шофе» устроили весной этого года охоту из пневматической винтовки прямо в центре города. Причем целью их стали женщины и молодые девушки.

Злоумышленники на легковушке ехали улицам Заводского района и прямо из окна автомобиля стреляли по людям. Один из мужчин управлял машиной и подавал свинцовые пули, а другой с заднего сидения вел огонь. По подсчетам экспертов он сделал не менее 28 прицельных выстрелов.

В результате пострадали четыре девушки, двое из которых – несовершеннолетние. Инцидент со стрельбой быстро получил общественный резонанс, а дебоширы были задержаны и отправлены под суд.

В суде было доказано, что мужчины решили противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним без какого-либо повода.

- В зависимости от роли каждого орловцы признаны виновными в совершении преступлений по статьям «Хулиганство» и «Побои». 46-летнему осужденному назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Второму осужденному назначен штраф в размере 800 тысяч рублей и дополнительное наказание в виде 350 часов обязательных работ, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области по взаимодействию со СМИ.

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